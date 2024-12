Laprimapagina.it - La mia filosofia: trovare la luce nelle ombre della sofferenza

di Krishan Chand Sethi * Laè stata il mio maestro, nonché l’ombra che mi ha accompagnato per tutta la vita, plasmando il nucleo stesso del mio essere. Ha guidato i miei pensieri, influenzato le mie decisioni e infine moto la mia. Queste esperienze non solo mi hanno cambiato, ma mi hanno spinto a introspezione, riflessione e una profonda ricerca su come lainfluenzi la crescita personale e la comprensione. Questanon deriva da una teoria speculativa, ma dall’esperienza; credo che possa parlare a chiunque abbia mai sentito il peso del dolore e cercato in esso un significato.Le originimiaNon ho mai trovato il mio posto tra coloro che sembravano accettare il dolore come partecrescita. Per la maggior parte delle persone, era solo un ospite indesiderato da evitare, simile a una debolezza.