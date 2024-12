Inter-news.it - Inzaghi: «Ecco quando tornano Acerbi, Barella e Pavard! Belle risposte»

Leggi su Inter-news.it

Prima conferenza della stagione in Coppa Italia per, che non aveva parlato ieri alla vigilia.come si è espresso al termine di Inter-Udinese 2-0. CONFERENZAPOST PARTITA INTER-UDINESE Quale risposta le è piaciuta di più? Cambiare otto uomini e vedere la squadra così è un grandissimo segnale, ma non avevo dubbi. Abbiamo .Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «»)© Inter-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati