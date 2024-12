Puntomagazine.it - Incendio in una concessionaria di auto a Qualiano: 4 veicoli distrutti, indagini in corso

distrugge 4inin, non si esclude la matrice dolosaQuesta notte, alle 3.20, i Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti a, in via Circumvallazione Esterna, a seguito di unche ha coinvolto unadi. Le fiamme hanno distrutto completamente quattroesposti nella struttura, creando un ingente danno economico.Fortunatamente, l’non ha causato feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame e, sebbene non ci siano certezze, i carabinieri non escludono la pista dolosa. Al momento, lesono inper chiarire le cause dell’e identificare eventuali responsabili.