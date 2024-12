Panorama.it - I polmoni verdi

Leggi su Panorama.it

Sono aree di costa e di terra dove gli ecosistemi e la biodiversità vengono protetti portando avanti il loro sviluppo in un’ottica di sostenibilità. L’Italia ne ha 21, quattro si trovano in Veneto, che sa a brillare per l’attenta tutela dell’ambiente e della natura. A beneficio dell’intero Paese.L’Italia al momento ne conta 21 e ben quattro, circa un quinto del totale nazionale, si trovano in Veneto. Sono le cosiddette Riserve della Biosfera, aree - marine, costiere, terrestri o una combinazione delle stesse - riconosciute meritevoli di menzione dall’Unesco poiché corrispondono a un preciso modello virtuoso. A un approccio peculiare e vincente: la corretta gestione del territorio, che si traduce nella tutela degli ecosistemi e della biodiversità attraverso l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, arreca benefici alle comunità locali e alla loro economia.