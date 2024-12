Lanazione.it - Firenze, al Viper Theatre le Erisu sul palco: ecco il loro nuovo album, “Heavy Goddesses”

, 20 dicembre 2024 – Sabato 21 dicembre alle 22 lesi esibiranno dal vivo aldi(Via Pistoiese, 309/4) per presentare “”, ildi debutto, pubblicato dalla label hi-qu music e distribuito da Warner Music Italy. L'evento, “Winter Solstice Ritual”, si inserisce all'interno della serata Indie Power e sarà un’occasione speciale per celebrare il Solstizio d’Inverno con un’esperienza musicale intensa e suggestiva, capace di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera unica. Biglietti in prevendita su Dice. “” è un conceptcaratterizzato da sonorità rock metal, che affronta tematiche forti e ricorrenti che legano i brani in una trama ideale, accompagnando l'ascoltatore in un percorso coeso e coinvolgente attraverso i 10 brani.