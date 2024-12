Erdogan | Collaborazione con Al Jolani

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.05 "Sosteniamo un processo di transizione politica in Siria per essere sicuri che non vi siano incidenti. Soprattutto con Alil dialogo va avanti, discutiamo dei nomi dei membri del governo siriano, ma anche di collaborazioni nell'ambito della Difesa, energia e istruzione". Lo ha detto il presidente turcodi rientro dal D-8. Persi tratta di sradicare sia l'Isis che i "gruppi terroristi curdi" i quali "minacciano la sopravvivenza della Siria". Il ministro degli Esteri Hakan Fidan è atteso a Damasco.