Iltempo.it - Elon Musk: "Solo AfD può salvare la Germania". La reazione di Scholz

AfD puòla"., proprietario di X e futuro capo del Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge) dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non ha usato giri di parole sul social di sua proprietà per esprimere la sua opinione in merito alle elezioni anticipate di febbraio e al crollo della coalizione di governo di Olaf. Il miliardario ha rilanciato con questo commento un post dell'attivista e influencer di destra, Naomi Seibt, in cui denuncia che "il presunto prossimo cancelliere tedesco Friedrich Merz (Cdu) è inorridito dall'idea che lapossa seguire l'esempio die Javier Milei" e "rifiuta qualsiasi discussione con AfD". La candidata dell'AfD alla cancelleria, Alice Weidel, a sua volta ha commentato il post diaffermando che il miliardario ha "assolutamente ragione".