Tuttivip.it - “Diteci che abbiamo visto male”. Grande Fratello, il gesto di Jessica con Helena fa tremare tutto

Colpo di scena nella Casa delMorlacchi ha fatto una sorprendente confessione sul suo rapporto conPrestes. Nonostante le tensioni passate e gli scontri accesi, spesso acuiti dalla presenza di Luca Calvani, la cantante romana ha ammesso di apprezzare alcuni aspetti della personalità della modella brasiliana.Parlando con Shaila Gatta e Pamela Petrarolo,ha dichiarato: “Io comprendo molto di più, molto. Almeno lei è dritta per la sua strada ed è sempre stata così. Ci sono periodi in cui ti ci scontri e altri in cui ci vai d’accordo. Tutta la vita. Ormai l’conosciuta. Mi fido del suo atteggiamento, se ti vuole provocare la conosco. Io ormai la capisco nei suoi pregi e nei suoi difetti. So chi è! Se ti deve dire una cosa te la dice.