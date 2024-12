Agi.it - Conference League, Guimaraes-Fiorentina 1-1

AGI - Larischia la sconfitta e strappa un pareggio d'oro a, che è preziosissimo per la classifica finale. I viola, con questo 1-1, volano agli ottavi di. C'è un grande pubblico e un grande clima all'Estadio Dom Afonso Henriques, ma il miglior avvio è dei viola. Ikonè spreca subito una grande occasione e lasembra controllare il centrocampo, salvo poi perdersi malamente nella seconda meta' del primo tempo. Il Vitoria risolleva la testa con Nuno Santos, rischia sulla conclusione di Dodò e passa sorprendentemente al 33'. Merito di un grave errore di Comuzzo, che aziona la ripartenza dei rivali: Kaio Cesar sfreccia sulla corsia destra e ispira Gustavo Silva, che deve solo spingere in rete. Terracciano non può farci nulla e rischia grosso nove minuti più tardi, quando un suo intervento azzardato rischia di causare un rigore: l'arbitro pero' cambia idea e ammonisce Gustavo Silva per simulazione.