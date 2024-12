Puntomagazine.it - Benevento: Pensionato nei guai per non aver denunciato il possesso della sua arma

Omessa denuncia di detenzione: un 79ennedai Carabinieri di San Salvatore TelesinoDurante uno dei controlli volti all’accertamentoregolare detenzione e custodia delle armi, effettuato dai CarabinieriStazione di San Salvatore Telesino (BN), un uomo di 79 anni è statoperomesso di denunciare la detenzionesua pistola. Nella sua abitazione infatti è stata rinvenuta una pistola non dichiarata alle Autorità all’atto del suo cambio di residenza, così come previsto dalla normativa vigente.Le omissioni, anche se involontarie, possonoe conseguenze gravi.I Carabinieri evidenziano l’importanza del rispetto delle normative sulla detenzione di armi, requisito fondamentale per garantire la sicurezza pubblica ed invitano tutti iri di armi a verificare la regolaritàloro posizione per evitare spiacevoli conseguenze legali.