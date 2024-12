Quifinanza.it - Banco Bpm firma l’accordo per 550 assunzioni e un premio da 2.100 euro

Siglatoper il ricambio generazionale traBpm e le organizzazioni sindacali. Dopo mesi di negoziati, il gruppo bancario ha trovato l’intesa con le sigle sindacali su una serie di punti che riguardano, uscite volontarie, premi per i dipendenti e welfare aziendale. Il risultato più importante è relativo al turnover, con 1.013a fronte di 1.600 uscite incentivate.con i sindacatiAl termine di un tour de force di quattro giorni,Bpm è riuscito a varare insieme ai rappresentanti sindacali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin un pacchetto di accordi atteso da tempo.Sul fronte del ricambio generazionale il patto sblocca l’avvicendamento tra uscite e nuovi ingressi di personale con un rapporto del 60%, nonostante i sindacati chiedessero una percentuale tra il 70 e l’80% come avvenuto con altre banche, ma che rimane un risultato comunque soddisfacente rispetto alle sole 800proposte inizialmente.