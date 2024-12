Atletica il Consiglio Federale FIDAL approva il modello tecnico per il 2025

Leggi su Sportface.it

Prende forma l’assetto per la stagionedell’italiana. Diverse le decisioni e le novità varate nelche si è riunito stamattina nella sedea Roma, dove ha dato il via libera al nuovoper la stagione. Saranno tre i vice direttori tecnici che lavoreranno a stretto contatto con il DT Antonio La Torre: confermati Roberto Pericoli (squadre nazionali assolute, sviluppo alto livello, coordinamento capi settore) e Tonino Andreozzi (squadre nazionali giovanili U23, U20, U18) in carica dall’ottobre 2018. La novità è invece rappresentata dalla figura di Piero Allegretti, 52 anni, pugliese, già coordinatore del progetto Piano Sviluppo Talento che avrà la funzione di vice DT per la valutazione, ricerca, raccolta dati e sviluppo territoriale.Nominati due consulenti del direttore: Stefano Tilli e Claudio Mazzaufo.