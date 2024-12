Anno nero per Ghali che perde 155 mila euro con due società. Diventa pesante ora pagare le rate di 10.600 euro mensili per due mutui casa

Leggi su Open.online

Non è stato un grandesotto il profilo economico per il rapper Amdum. Dalle dueche controlla con la mamma Cheddi Amel che ne è anche amministratrice ha ricavato complessivamente una perdita di 155.633ben diversa dal guadagno di 151.146dell’precedente. E anche i ricavi sono diminuiti sensibilmente, scendendo di oltre mezzo milione dia 1,288 milioni di. Dimezzata anche la liquidità sui conti correnti dellapiù importante, essendo passata da 932.094 a 453.199. Una caduta che per, che pure ha vissuto anni di vacche grasse, rappresenta qualche problema, tanto più che ogni mese il rapper devea Banca Sella circa 10.600per duecontratti per l’acquisto di altrettante case.Le duedie i bilanci sfasati nell’solareLapiù importante nel portafoglio del rapper si chiama Boulevard story srl: si occupa di «marketing e consulenza stgica nel settore delle rappresentazioni artistiche» ed è controllata daal 52% e dalla mamma al 48%.