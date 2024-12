Gamberorosso.it - Tortellini e ragù casalinghi fatti da un’azdora emiliana in un paese nascosto sulle colline bolognesi

Leggi su Gamberorosso.it

come li farebbe la mamma, una zia, un’amica di famiglia. Succedea una ventina di chilometri da Bologna, a Monte San Pietro, a neanche mezz’ora di macchina dalla città delle Due Torri. La sfoglina è Patrizia Concilio, Patty per amici e clienti, calabrese di origine, bolognese di adozione, che da perfetta azdora prepara i classici piatti emiliani nel proprio home food. Un laboratorio domestico che, soprattutto in estate, è anche un home restaurant dove gustare la classica cucina territoriale e vivere la tipica accoglienza di questa fetta d’Italia.secondo ricette antiche«Faccio isecondo la ricetta originale depositata presso la Camera di Commercio nel 1974 – spiega Patrizia – 10 uova per chilo di farina, con la sfoglia sottile e porosa tirata a mano con il mattarello di legno sulla spianatoia».