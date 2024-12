Laprimapagina.it - Quando e come la caldaia può diventare pericolosa: i controlli essenziali per la sicurezza

Leggi su Laprimapagina.it

Le caldaie sono apparecchi indispensabili nelle nostre case, specialmente durante i mesi invernali. Tuttavia,qualsiasi altro elettrodomestico, necessitano di manutenzione regolare per funzionare ined efficienza. Unatrascurata può, causando incidenti che vanno dalle fughe di gas all’intossicazione da monossido di carbonio. Malapuò rappresentare un pericolo? E qualibisogna effettuare per prevenirlo?I rischi legati allaUnadifettosa può comportare diversi rischi, tra cui:Fughe di gas: possono verificarsi a causa di guarnizioni usurate o connessioni non a tenuta. Questo problema è particolarmente grave nei modelli a gas metano o GPL.Monossido di carbonio: è un gas inodore e invisibile che può accumularsi in caso di combustione incompleta.