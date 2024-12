Propone lui decide lui Ma prima chiede a se stesso se è d’accordo La straordinaria assemblea della società musicale di Marracash

Leggi su Open.online

Per preparare il suo settimo album registrato in studio, È finita la pace, Bartolo Fabio Rizzo, in arte, si era concesso un anno fa un anticipo di 250 mila euro per le prime spese. La somma, utilizzata per la costruzione di un album che spopola con tutte le sue canzoni nelle principali classifiche musicali, è registrata fra i «ratei e risconti passivi»piccola cassafortedel re dell’hip hop. Si chiama “Del Bar edizioni musicali srl” ed è al 100% di proprietà di, che ha scelto di fare il manager (amministratore unico) di se. Nell’ultimo bilancio disponibile gli incassi sono stati di 1,681 milioni di euro con un utile finale di tutto rispetto: 356.544 euro, che Bartolo Fabio Rizzo ha scelto di accantonare in pancia allaa riservaper ogni evenienza futura.