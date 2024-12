Sport.quotidiano.net - Partite Serie A, giornata 17: probabili formazioni, orari e dove vederle in tv

Milano, 19 dicembre 2024 - Archiviata la Coppa Italia è di nuovo tempo diA, che si appresta a vivere la sua 17esima. Il turno verrà inaugurato da Verona-Milan, l'unica gara in programma venerdì. Sabato scendono in campo, entrambe in trasferta, Napoli e Lazio, rispettivamente contro Genoa e Lecce, mentre il Torino sfida in casa il Bologna. Domenica ecco un impegno cruciale per la Roma, che ospita il Parma. Altro scontro diretto importante in chiave salvezza è quello fra Venezia e Cagliari. La capolista Atalanta attende l'Empoli, mentre la Juventus va a Monza. Lunedì tocca a Fiorentina e Inter, che accolgono Udinese e Como. Il programma delle gare eHellas Verona-Milan: venerdì 20 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Torino-Bologna: sabato 21 dicembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Genoa-Napoli: sabato 21 dicembre, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Lecce-Lazio: sabato 21 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su Dazn, Sky Go e Now; Roma-Parma: domenica 22 dicembre, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Venezia-Cagliari: domenica 22 dicembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Atalanta-Empoli: domenica 22 dicembre, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su Dazn, Sky Go e Now; Monza-Juventus: domenica 22 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Fiorentina-Udinese: lunedì 23 dicembre, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Inter-Como: lunedì 23 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su Dazn, Sky Go e Now; LeHellas Verona-Milan Verona (4-2-3-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi, Tchatchoua; Belahyane, Duda; Lazovic, Suslov, Kastanos; Sarr.