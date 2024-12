Ilfattoquotidiano.it - Marcus Thuram va a vivere in affitto nell’attico di Chiara Ferragni e Fedez: ecco quanto paga ogni mese

si è trasferito a City Life. Ma non in un appartamento qualunque: la nuova dimora dell’attaccante dell’Inter è infatti l’attico dove hanno abitato per anni. Un appartamento da 477 mq all’undicesimo piano del palazzo firmato Zaha Hadid, dove vivono molti vip, compreso anche l’altro attaccante e capitano nerazzurro, Lautaro Martinez.ha scelto però l’attico con vista sullo skyline di Milano, dove si è traslocato pochi giorni fa.Quella casa è stata il nido d’amore dei Ferragnez, dove la coppia ha girato anche gran parte dell’omonima serie.avevano poi deciso – prima della separazione – di traslocare in un nuovo appartamento, dove oggi vive solo l’influencer al centro del Pandoro Gate. Il loro ex attico invece era stato messo inda una agenzia, che descriveva l’appartamento come una “moderna ed affascinante Penthouse” che “può essere considerata uno degli appartamenti più suggestivi di Milano”.