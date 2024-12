Luminarie spente domenica sera per commemorare Santo Romano e tutte le vittime della violenza giovanile

Leggi su Ildenaro.it

Le luci dell’albero di Natale e delle altre installazioni di piazza Municipio resterannoper dieci minuti22 dicembre, dalle 19.00 alle 19.10, in concomitanza con la manifestazione silenziosa voluta dai familiari diperil giovane ucciso a San Sebastiano al Vesuvio ele altredi folli episodi di. Il sindaco Gaetano Manfredi ha accolto la richiesta dei familiari di, che si sono rivolti al consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, di spegnere temporaneamente lenatalizie per sensibilizzare la cittadinanza affinché simili tragedie non abbiano più a ripetersi.Nella notte tra il primo e il 2 novembre scorsi,è intervenuto per placare gli animi dopo una lite per futili motivi, ma è stato ferito mortalmente da un colpo di pistola.