Lettera43.it - L’anno nero della Russia: i numeri della repressione di Mosca nel 2024

Leggi su Lettera43.it

Persecuzioni politiche, omicidi e torture, leggi sempre più repressive, aumento degli episodi di xenofobia contro gli immigrati. Il, ancora macchiato dal conflitto in Ucraina, è statopeggiorestoria moderna russa. Lo dicono ievidenziati da un approfondito rapporto realizzato da OVD-Info in collaborazione con il centro di ricerca Sova , il gruppo Vykhod, la testata Groza, le ong First Department e Team Against Torture. Il dossier si basa su notizie dei media, informazioni raccolte sui siti dei tribunali e dei dipartimenti russi, segnalazioni di cittadini perseguitati e delle loro famiglie. Per forza di cose la mappatura è incompleta, ma riesce a essere lo stesso preoccupante.Agenti di polizia a(Getty Images).Le incarcerazioni nelsono aumentate del 25 per cento La forma più comune di pressione (e) politica ine nella Crimea annessa è rappresentata dai procedimenti penali nei confronti dei cittadini che, nelle forme più disparate, esprimono dissenso nei confronti del Cremlino.