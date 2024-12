Terzotemponapoli.com - Juventus e Napoli: trattative incrociate con nomi di spicco

Leggi su Terzotemponapoli.com

Raspadori nel mirino dellaLacontinua a monitorare Giacomo Raspadori, attaccante dele talento già da tempo nei radar bianconeri. Il corteggiamento risale a prima dell’arrivo di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo della Vecchia Signora, colui che in passato ha portato il giovane calciatore proprio al. Tuttavia, il club partenopeo ha sempre mostrato resistenza nel cedere un giocatore ritenuto fondamentale per il progetto tecnico.Il cambio di rotta delNelle ultime settimane, però, qualcosa sembra essere cambiato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ilsarebbe ora più incline a discutere di un’eventuale cessione di Raspadori. Questa nuova apertura potrebbe essere legata all’interesse partenopeo per alcuni giocatori della rosa bianconera.