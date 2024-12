.com - Io e te dobbiamo parlare, recensione: l’accoppiata Siani – Pieraccioni conferma i limiti e non le qualità

La nostradi Io e te, film diretto e interpretato da Alessandrocon Leonardo, Brenda Lodigiani e Francesca Chillemi: un po’ action thriller, un bel po’ buddy movie e un po’ commedia romantica ma non funziona quasi nullaAlla prima collaborazione la coppiasforna Io e te, connubio sulla carta interessante tra buddy movie, action thriller e commedia romantica ma all’italiana, peraltro ambientato ad Ancona che non è esattamente una città che il cinema bazzica parecchio. E dire che anche il cast di contorno, da Brenda Lodigiani e Francesca Chillemi a Peppe Lanzetta, Giovanni Esposito e Sergio Friscia, avrebbe potuto far sperare in una scintilla, in un guizzo comico anche un po’ autarchico, ma invece funziona poco o nulla in un film che sconta il peccato peggiore di tutti: non far ridere.