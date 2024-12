Inter-news.it - Inter, new entry in sala trofei! PS: ‘Farà rosicare una certa tifoseria’

Leggi su Inter-news.it

Nella già imponente e riccadell’è appena arrivato anche un nuovo trofeo, sicuramente non banale. Una coppa che fa riaffiorare vecchi e godevoli ricordi.NEW– Ladell’gode, fortunatamente, di ampia rispettabilità, visti gli innumerevoli successi conquistati dalla Beneamata durante tutta la sua lunga storia. Ma, proprio quest’anno è stato aggiunto un nuovo dolce trofeo, che fa riaffiorare sicuramente ricordi nostalgici e anche abbastanza negativi per unatifoseria, ossia quella filo-juventina. Infatti, nellanerazzurra è comparsa, proprio quest’anno, la Coppa dello scudetto 2005-06, ossia il famoso titolo revocato alla Juventus, per il vergognoso caso calciopoli, e assegnato appunto all’. Il trofeo, ricevuto dalla Lega, è stato portato anche negli uffici dell’ex patron e presidente Massimo Moratti.