Liberoquotidiano.it - "Immigrati e propensione a delinquere". Giordano mostra i dati e bombarda Mattarella | Video

Glisono il 9% della popolazione complessiva dell'Italia ma commettono il 35% del totale dei reati. Questo significa, spiega Marioa Fuori dal coro, su Rete 4,ndo idel Ministero dell'Interno, "che la loroè 4 volte superiore. E se andiamo sui reati sessuali cresce ancora". Si passa, infatti, in questo caso al 44% del totale delle aggressioni e molestie sessuali complessive, e in questo caso laè addirittura 5 volte superiore. A incidere non è solo una questione culturale, ma anche economica e sociale. La marginalità sociale, infatti, ha un impatto devastante sul numero di reati commessi e basta osservare idel Viminale relativi agliirregolari. "Il Presidente della Repubblicafa capire di essere pro-immigrazione e nel frattempo, in un tribunale della Repubblica Italiana, si processa per sequestro di persona il Ministro dell'Interno che ha provato a difendere i nostri confini".