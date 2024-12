Lanotiziagiornale.it - Fondazione Open, il processo si è chiuso con il proscioglimento di Renzi e degli altri dieci indagati

Si è concluso con un nulla di fatto ilsulla. Al termine dell’udienza, il gup di Firenze, Sara Farini, ha disposto ildi Matteo, Maria Elena Boschi, dell’ex ministro Luca Lotti, dell’imprenditore Marco Carrai, dell’avvocato Alberto Bianchi esettecoinvolti nell’inchiesta sulla, nata per sostenere le iniziative politiche del leader di Italia Viva quando era segretario del Partito Democratico., proscioltoe gliSecondo quanto sosteneva la Procura di Firenze, la, guidata dall’avvocato Bianchi, avrebbe operato come una vera e propria articolazione di partito, in particolare della corrente del PD legata a. Accuse che il leader di Italia Viva ha sempre respinto, ribadendo che alla fine sarebbe emersa la verità.