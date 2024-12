Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Lucaselli? Studi la Costituzione. Mattarella interpreta principi, non esprime posizioni personali”

“Il governo è impegnato ad aumentare gli stipendi di ministri e sottosegretari, noi invece ad alzare quelli dei cittadini. E proprio oggi abbiamo depositato una legge d’iniziativa popolare per introdurre il salario minimo legale, una battaglia che non abbandoniamo affatto e non dimentichiamo. Non possiamo accettare che ci siano persone che sono sfruttate sul lavoro a 3, 4 o 5 euro lordi l’ora”. Lo ha detto Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle, arrivando all’evento della Scuola di formazione dei pentastellati. “deveare di più perché seasse di più la nostranon si permetterebbe di dire che il presidentela usa perre, ma invece le suesono equilibratissime e sono perre, leggere e divulgare icostituzionali” ha detto poi commentando le dichiarazioni di Ylenjadi Fratelli d’Italia su