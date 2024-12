Giornalettismo.com - Chiusa la principale IPTV illegale italiana (senza il Piracy Shield)

Pagare dai 10 euro al mese (o 80 euro all’anno) per vedere le partite del campionato di calcio e correre il rischio che la Guardia di Finanza – bloccando a monte l’che consentiva la trasmissione dei match – oscuri tutto. È successo questo ed è stata una grande operazione dei finanzieri che, attraverso le metodologie d’indagine che hanno sempre utilizzato, sono riusciti a sgominare la più grande, che aveva circa 6mila utenti e che era coordinata da tre soggetti (attualmente indagati) che avevano messo in piedi un giro d’affari superiore agli 850mila euro. Il tutto – esattamente come era successo con l’operazione takendown a novembre –che ilabbia avuto un ruolo attivo nell’operazione. Anzi, ci si chiede – e lo faremo in un altro articolo del nostro monografico di oggi – come sia stato possibile che lo scudo anti pirateria non abbia rilevato questa grande rete di violazione del diritto d’autore.