Oasport.it - Biathlon, Ilaria Scattolo vince in IBU Cup e si candida per un posto in Coppa del Mondo

Prosegue la lunga marcia di avvicinamento verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con l’Italia che ha ancora a disposizione poco più di un anno per presentarsi al via della rassegna a cinque cerchi casalinga nelle migliori condizioni possibili. Focalizzandoci sulfemminile, sono tante le possibilite per unin squadra (ed in staffetta) alle spalle delle intoccabili Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.Nell’ultimo biennio si sono affacciate indeldiverse giovani promettenti come Rebecca Passler, Hannah Auchentaller e le sorelle Martina e Beatrice Trabucchi, con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio importante in una Nazionale che può comunque contare anche su un paio di seconde linee con maggiore esperienza nel circuito maggiore come Samuela Comola e Michela Carrara.