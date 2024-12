Ilgiorno.it - Biancoshock trasforma l'edicola Radetzky in un'installazione contro l'abbandono edilizio a Milano

"Le opere incomplete del settore pubblico sono pezzi del puzzle di un’Italia incompiuta". Così, street artist meneghino sintetizza il significato della sua ultimasorta nel cuore della Darsena. L’di viale Gorizia si èta in “Immobili-aree.it”, un’agenzia immobiliare i cui annunci sulle vetrine denunciano gli spazi abbandonati disseminati per le strade di. Giganti di cemento che, se riqualificati, potrebbero ridare nuova linfa ad aree centrali e periferiche del capoluogo lombardo. "Le mie installazioni sono portatrici di un messaggio e vogliono provocare una riflessione nei passanti che, casualmente, si imbattono in esse", aggiunge, da dove nasce “Immobili-aree.it”? "Mi piace raccontare temi e problematiche che riguardano la maggioranza dei cittadini e la questione degli edifici abbandonati ci colpisce tutti, sia direttamente che indirettamente.