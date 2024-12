Puntomagazine.it - Baronissi, Anna Petta: “Baronissi dona oltre 5mila euro alla ricerca scientifica. Un grande gesto di solidarietà per Telethon”

L’assessora Maria Chiara Barrella: “La città si mobilita per combattere le malattie genetiche rare, successo straordinario degli eventi solidali”risponde con forzachiamata dellasono stati raccolti per sostenere la Fondazionee i suoi progetti disulle malattie genetiche rare. Due giorni di eventi hanno dimostrato la straordinaria generosità della città.“Un invitoforza. Un segnale di coraggio e amore. Proseguiremo nell’attività di sensibilizzazione, che può rivivere attraverso il sostegno in favore della, dei bambini e delle famiglie”, commenta la Sindaca, a margine della maratona didi Barobissi.Domenica, graziecollaborazione con la Fondazione, AIRC e numerosi partner locali, sono stati raccolti 2.