Ilfattoquotidiano.it - “All’alba voglio stare a casa con mia moglie, chi viene in quelle ore? Ora con lo smartworking sono arrivati ordini per 1000 euro”: parla l’erede della Pasticceria San Gregorio di Milano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Addio al laboratorio notturno, alle levatacce e alle giornate infinite tra farina e zucchero. A, anche il pasticcere scopre lo. Davide Bernasconi, eredestoricaSan, ha deciso di chiudere il negozio dopo 62 anni di attività, ma non di abbandonare l’arte di famiglia. “Chi ha detto che il pasticcere non si può fare anche in?”, provoca il giovane imprendit, che, a causa dei costi di gestione stellari, ha deciso di raccogliereonline e gestire la logistica da remoto. “Affitto quadruplicato, luce triplicata, burro e materia prima più che raddoppiata”, spiega in un post su Instagram. “LaSanchiude per un aumento di affitto ormai divenuto insostenibile o comunque eccessivo, tale da non poterci permettere un giorno di chiusura o orari ridotti”.