VERTICI RAI: "FAGNANI E BELVE BRAND SUPER CONSOLIDATO, BOOM TRA DONNE E LAUREATI"

“Record stagionale per l’ultimo appuntamento di“, si legge in una nota ufficiale Rai che festeggia il format di culto condotto da Francescasu Rai2.ha chiuso il ciclo autunnale con 1 milione 900 mila telespettatori e il 12,2 % di share, facendo registrare picchi di 2 milioni 600 mila telespettatori e del 18% di share.inoltre conferma la sua forza in modalità on demand (VoD) pari a circa il 20% dell’audience totale. Da evidenziare, inoltre, il contributo sulla fruizione on demand dei 15-24enni., poi, è fortissimo nella componente femminile con il 19,4% di share nella fascia 25-34 anni e in quella con istruzione universitaria con una share del 20%.Impressionante anche il fenomeno social di, in particolare nelle fasce più giovani: i 18-34 anni rappresentano infatti quasi il 90% del totale.