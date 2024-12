Bergamonews.it - Seriate, consegnate le borse di studio a 55 studenti meritevoli

. Nella Sala Consiliare del Comune di, martedì 17 dicembre, si è svolta la cerimonia di consegna delledidestinate agliche hanno frequentato le scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché i percorsi di formazione professionale. Un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale per premiare l’impegno e i risultati ottenuti nell’anno scolastico 2023/2024.Nello specifico, sono stati 55 glibeneficiari delledi, ognuna delle quali ha un valore di 300 euro. Tra questi, 4segnalati dagli istituti Majorana e Sacra Famiglia hanno ricevuto un premio direttamente dalle scuole. Inoltre, 3hanno ricevutodifinanziate da privati, in segno di sostegno e incoraggiamento per il loro impegno scolastico.