Pallanuoto A1 Luongo e Lucci la De Akker va

La Dechiude il 2024 battendo a domicilio 13-20 l’Onda Forte Roma. Successo netto per la formazione di Federico Mistrangelo che parte subito con piede sull’acceleratore chiude avanti 4-8 al primo stop e poi 5-11 all’intervallo e poi non deve far altro che controllare i tentativi di rimonta dei capitolini. Strepitosa la prova balistica die dii migliori in casa bolognese. Un successo che consente alla società delle Due Torri di guardare al futuro con grande fiducia e ottimismo. De: Valle, Abramson, Rouwenhorst, Bragantini 1, Milakovic,5, Filippelli 1, Gallo 2, Condemi 3,7, Cocchi, Urbinati, Pederielli, Tringali 1. Le altre gare: Brescia-Olympic Roma 21-10, Ortigia-Florentia 16-7, Vis Nova Roma-Savona 6-12, Palermo-Catania 14-12, Quinto-Trieste 7-10, Posillipo-Pro Recco 8-17.