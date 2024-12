Iodonna.it - Le migliori idee look da copiare se si vuole indossare un blazer bianco d'inverno

Davanti a una tela immacolata c’è chi sbizzarrisce la propria fantasia e chi si immobilizza senza sapere cosa fare. Come abbinare una giacca bianca, capo dalle mille possibilità e, per questo, complicato? Arrivano in soccorso alcuni deipiù belli visti dallo Street Style, firmati da celebrity e it girl navigate, che insieme a quelli più popolari sulle passerelle risolvono il dilemma con nonchalance. Giacca trapuntata: cinque outfit per abbinarla con stile X Ecco che il total white regala un’eleganza senza tempo, mentre accostamenti con tonalità pastello o accessori audaci trasformano ilin un capo moderno e versatile.