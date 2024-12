Ilary Blasi torna su Netflix (con Federica Sciarelli) – Il video

Leggi su Open.online

Ne avevamo già parlato:dal 9 gennaio sucon, una nuova serie in cui la showgirl ed ex moglie di Francesco Totti fa vedere la sua vita, privata e non, senza filtri. Diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, e prodotta da Banijay Italia, ospiterà volti molto noti della tv italiana, amici didi lunga data come i colleghi Michelle Hunziker e Nicola Savino; ma anche l’iconica, che, spiegano, avrà un ruolo molto importante nella vita della conduttrice.Nel trailerracconta di quando una signora, subito dopo la separazione, le ha letto la mano per strada e le ha detto che sarebbe presto arrivato l’incontro con una persona. per questo lei avrebbe detto al suo nuovo compagno Bastian di scappare.