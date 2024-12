Calciomercato.it - I 10 attaccanti più richiesti in Serie A per il calciomercato di gennaio: l’elenco scalda i tifosi

Scopri i 10piùinA per la sessione dideldettagliato che fa sognare idi diverse squadre Joshua Zirkzee, tra i nomi più in voga per ildi(Ansa) – Calcioomercato.itIlè alle porte e i club di tutta Europa hanno già iniziato a muovere i primi passi in queste settimane che precedono l’apertura ufficiale. Anche inA le squadre stanno studiando i colpi da mettere a segno per rinforzarsi in vista della seconda metà di stagione e, dopo aver parlato di difensori e centrocampisti, è il tempo di concentrarci sul ruolo più importante tra tutti: quello dell’attaccante.Il centravanti è sempre il grande protagonista, quello che attira maggiormente i, che diventa più facilmente l’idolo della folla.