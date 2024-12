Liberoquotidiano.it - "Ho smesso di credere a Babbo Natale. Se poi non sono puliti...". Mannarino, scarica di fango su Sinner

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Da tempo hodi". Nondecisamente tenere le parole di Adrian, tennista francese che nel gennaio del 2024, a 35 anni suonati, ha raggiunto il suo best ranking, 17esimo nella classifica Atp. Intervistato da Rmc, gli è stato chiesto dei casi doping che hanno travolto due star della racchetta mondiale, il numero 1 Jannike l'ex capolista Wta Iga Swiatek. Mentre la polacca è già stata sospesa per un mese perché positiva, l'altoatesino è atteso dal verdetto del Tas di Losanna dopo il ricorso della Wada, l'agenzia mondiale anti-doping, contro l'assoluzione dell'Itia per il caso Clostebol a Indian Wells, lo scorso marzo. "Se qualcuno vuole crederci, faccia pure. Non fa per me - spiega-.disposto a concedere il beneficio del dubbio, ma tutto rimane molto sorprendente.