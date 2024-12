Ilfattoquotidiano.it - F1, ora è ufficiale: Red Bull fa fuori Sergio Perez dopo un 2024 flop. Già scelto il sostituto

La separazione più scontata del Circus di Formula 1 ora è diventata: la Redscarica. Nel 2025 il messicano non sarà più il compagno di scuderia di Max Verstappen.paga undisastroso: mentre l’olandese vinceva un altro titolo mondiale, lui ha collezionato appena 4 podi (tutti nelle prime 5 gare) e nessuna vittoria, chiudendo ottavo in classifica. Prestazioni deludenti che sono costate a Redil terzo posto nei Costruttori. Per questo motivo il team diretto da Chris Horner ha optato per la svolta e ha giàildiper la prossima stagione.Il messicano lascia Red4 stagioni di Formula Uno: cinque vittorie, tutte su circuiti cittadini, e due titoli del Campionato Costruttori, nel 2022 e nel 2023. È stato anche vicecampione nello scorso anno, siglando con Verstappen la prima doppietta del team nella classifica piloti.