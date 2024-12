Elmas tragedia nel cantiere | operai schiacciati da un camion

Leggi su Dayitalianews.com

Ancora sangue sul lavoro. E’ di un morto e un ferito in gravi condizioni, il tragico bilancio dell’incidente avvenuto nelle zona industriale di.Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intorno alle 13 duesono statida unin manovra mentre lavoravano in un’officina di via delle Miniere.Stefano Deiana, 57enne di Capoterra, centro in provincia di Cagliari, non ha avuto scampo.Il collega, di nazionalità senegalese, è stato trasportato dal 118 all’ospedale Brotzu di Cagliari con codice rosso.Ai militari e al personale dello Spresal il compito di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e appurare eventuali responsabilità. L'articolonelda unproviene da Dayitalianews.