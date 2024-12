Oasport.it - Biathlon, Lisa Vittozzi rompe il silenzio e fa il punto sull’infortunio

Leggi su Oasport.it

ile fa ildella situazione dopo quanto è accaduto. Indubbiamente, è lei la grande assente della Coppa del Mondo di2024-2025. La sappadina è stata costretta a saltare le tre tappe del 2024 e ci si augura di ritrovarla la via del quarto appuntamento di Oberhof (Germania), in programma dal 9 al 12 gennaio.La causa di queste defezioni è da ricercare in un problema alla schiena, causato a quanto pare da un incidente in allenamento. La detentrice della Sfera di Cristallo (classifica generale) ha deciso di dare priorità al recupero fisico, non accelerando i tempi per tornare nel massimo circuito internazionale. Rinunce che chiaramente tagliano fuori dalla conquista del primato l’azzurra.Ebbene,ha scritto un post su Instagram, dove si comprende la situazione: “Ciao a tutti.