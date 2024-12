Biccy.it - Ariana Grande mette da parte la musica: “Nei prossimi anni mi dedicherò ad altro”

Britney Spears ha dichiarato di essersi ufficialmente ritirata, Rihanna ha “ringraziato la”, ma ha spiegato che “Dio adesso ha altri piani per lei”, Adele ha intenzione di prendersi una lunghissima pausa e ora anche un’altra famosa popstar ha deciso dire in stand by la sua carrierale. Parlo di, che in questistarà lontana dagli studi di registrazione e dai palchi dei concerti.Nei giorni scorsi si è diffuso un rumor secondo il quale la popstar di One Last Time sarebbe partita in tour nel 2025, ma la sua casa discografica ha prontamente smentito: “Non ci sono piani per un tour il prossimo anno, ma l’artista rimane profondamente riconoscente ai suoi fan e a tutto l’amore, il supporto e l’entusiasmo che continuano a darle“.si dedicherà alla recitazione: “Tour e nuovi album? Non accadrà presto”.