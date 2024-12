Accadde oggi | 14 anni fa l’Inter conquistava il Mondiale per Club

Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter campione del mondo 2010. L’anno 2010 in casa Inter, inutile dirlo, non sarà mai un anno come gli altri, ma sarà sempre quella stagione a cui tutti i tifosi penseranno con orgoglio, gioia e un pizzico di malinconia.La conquista del Triplete alla guida di Jose Mourinho ha segnato forse il punto più alto della storia nerazzurra e, di conseguenza, da quel momento in poi, una brusca discesa era inevitabile. Ma comunque,, prima di entrare in quella che fu perpoi una vera e propria caduta libera, l’asticella è riuscita comunque a porla ancora un po’ più in su, e ci riuscì l’di 14fa, quando, con il nuovo tecnico Rafa Benitez, conquistò ilper.Inter campione del mondo 2010Dopo la notte del 22 maggio 2010,si insignì prima della Supercoppa Italiana battendo la Roma, e poi uscì sconfitta dalla Supercoppa Europea contro gli spagnoli dell’Atletico Madrid.