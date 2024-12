Ilrestodelcarlino.it - Vetri rotti e auto saccheggiate . Blitz fuori dalla discoteca

Le stesse vittime lo hanno chiamato "regalino di Natale", l’atto di vandalismo su un’parcheggiata appenada unadella collina sabato sera. È questo quanto documentato da un giovane frequentatore del locale di Misano, che sabato sera all’uscitasi è ritrovato i finestrini e il lunotto della vettura completamente disintegrati da ladri ignoti che hanno poi rovistato nel cruscotto in cerca di qualcosa di valore. Uno stesso destino, come documentato nel filmato, condiviso anche da altre vetture che si trovavano parcheggiate nella zona della. Un vero e propriodi vandali e ladri che hanno messo nel mirino i veicoli per cercare di arraffare qualsiasi cosa fosse stata lasciata dagli avventori all’interno dellein sosta.