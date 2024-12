Quotidiano.net - Un pesce egiziano dimostra perché avere la febbre è molto utile

Roma, 17 dicembre 2024 – Una specie di, la tilapia del Nilo, è stata utilizzata per capirelaci aiuta quando veniamo colpiti da un’infezione. Ieri, lunedì 16 dicembre, la rivista PNAS ha pubblicato la ricerca eseguita da un team dell’Università della Cina orientale a Shanghai e del Centro per la Scienza e la Tecnologia Marina, a Qingado. Lo studio, riportato dal quotidiano El País, espone che la strategia di sopravvivenza (innalzamento della temperatura) è nata molti anni prima dell’apparizione degli animali a sangue caldo. Infatti circa 600 milioni di anni fa, quando l'esplosione evolutiva ha dato vita alle prime forme animali è apparsa la. Alcuni esseri viventi hanno scoperto che, quando si sentivano male, potevano sentirsi meglio se trascorrevano un pò di tempo in un luogo più caldo.