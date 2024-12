Quotidiano.net - Taylor Mega a Belve ci prova con la Fagnani: “Sei il tipo di donna che mi piace”

Nella puntata del 17 dicembre 2024 di “”, il programma condotto da Francescaha catturato l'attenzione del pubblico con una serie di rivelazioni personali e provocazioni, tra cui alcune avances rivolte alla stessa conduttrice. L'influencer, nota per la sua schiettezza e il suo passato turbolento, ha affrontato temi delicati e controversi, rendendo l'intervista un momento memorabile della stagione. Avances e provocazioni Durante l'intervista,non ha esitato a esprimere il suo interesse per le donne, dichiarando: "Le donne mi piacciono molto, ma non sono lesbica". In un momento audace, ha fatto delle avances a, dicendo: "Mi piacciono molto le donne come te. Ma tu sei etero, vero? Se ci ripensi, richiamami". Questa affermazione ha suscitato sorpresa e divertimento nel pubblico in studio.