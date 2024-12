Sport invernali Coppa del Mondo 2024 2025 | le gare della settimana nelle cinque discipline

Leggi su Sportface.it

Si preannuncia molto intensa lache va dal 16 al 22 dicembre per quanto riguarda gli. Tra l’Europa e gli Stati Uniti sono infatti in programma numerosedidel, che mettono in palio punti preziosi in ottica classifica generale e vedranno svariati azzurri impegnati sulle nevi a caccia di un piazzamento di spicco.SALTO CON GLI SCISi parte venerdì 20 con le qualificazionidelmaschile a Engelberg, in Svizzera, con gli atleti che salteranno dal trampolino HS140. Sette gli azzurri convocati dal direttore tecnico Ivo Pertile: Alex Insam, Francesco Cecon ed Andrea Campregher al maschile, Annika Sieff, Martina Ambrosi, Lara e Jessica Malsiner al femminile.Ven. 20/12/24 –del– Qualificazioni HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 17.