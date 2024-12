Ilgiorno.it - Roggia piena di pattume. Sos delle “sentinelle“

Ancora una maxi discarica abusiva lungo la strada intercomunale che collega Pieve Emanuele a Cascina Vione e Basiglio. I soliti ignoti hanno abbandonato decine di sacchi di immondizia lungo la strada. In particolar modo la zona più inquinata è quella della curva a gomito che segna il confine tra Pieve Emanuele e Basiglio dove un numero ancora non quantificato di sacchi, ma potrebbero essere oltre cento, è stato gettato in una, un affluente del canale Carlesca. Sono in corso le operazioni per bonificare il corso d’acqua e tutta la zona. E soprattutto sono partite le indagini per cercare di individuare gli autori dell’inquinamento. Sul posto sono intervenute ledell’associazione Parco Sud che avevano segnalato giorni prima una discarica identica davanti ad un cascinale in territorio di Pieve Emanuele.