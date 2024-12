Inter-news.it - Premio Puskas 2024, Dimarco superato: rivelato il vincitore a Doha!

Leggi su Inter-news.it

Lo scorso 29 novembre erano uscite le candidature ufficiali per ilper il miglior gol dell’anno. Tra i giocatori presenti anche Federicocon un’autentica perla. Ma l’esterno dell’Inter è statoda Garnacho.PERLA – Non poteva passare inosservata quella rete senza senso di Federico. Il calciatore ha segnato molto probabilmente il gol più bello della sua carriera contro il Frosinone lo scorso anno e la FIFA lo ha riconosciuto. Tra i candidati per ildelc’è infatti anche la firma dinella partita di campionato dell’Inter. Un tiro a palombella finito sotto l’incrocio dei pali e partito dai 50 metri di distanza. Uno spettacolo assoluto, una traiettoria unica. Tuttavia, l’esterno nerazzurro, ieri nuovamente in gol all’Olimpico contro la Lazio, non ha vinto.