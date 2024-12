Lanazione.it - Matthew Herbert e Giovanni Guidi, quando il jazz incontra l’elettronica

diBallerini FIRENZE L’ultima iniziativa del 2024 di Toscana Produzione Musica vede, per la prima volta in Toscana, domani alle 21 l’atteso live al Teatro di Fiesole in cui il producer britannicotesse un appassionante dialogo trae elettronica con il pianista. Lo show torna per la prima volta sul palco, dopo il debutto l’anno passato a Dancity, e vede in primo piano l’estro sperimentale del quarantenne pianista di Foligno, un musicista e un compositore di fama internazionale e da più di dieci anni artista dell’etichetta tedesca ECM, nonché figura di spicco deldi oggi, che con le sue improvvisazioni ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. In questo progetto il musicista umbro si confronta con un pioniere del, come, capace di trasformare i suoni di ogni giorno in narrazioni musicali intriganti.